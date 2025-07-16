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16 июля, 14:50

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Вице-премьер Голикова: кабмин создаст рейтинг работодателей по уровню поддержки семей

В России появится рейтинг работодателей по уровню поддержки семей

Фото: 123RF/puvasit

Российское правительство прорабатывает рейтинг работодателей по уровню поддержки семей. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на правительственном часе в Госдуме, передает ТАСС.

Ранее кабмин утвердил стратегию действий по реализации семейной и демографической политики, а также поддержке многодетных семей до 2036 года. Она нацелена на сохранение населения страны за счет повышения рождаемости, укрепления здоровья семей и создание условий для развития детей.

Стратегия предполагает расширение практики использования гибкого графика, дистанционного и другого формата работы для беременных женщин и сотрудников с детьми, синхронизацию режимов работы детсадов с графиками работы родителей, поощрение практик работодателей по поддержке работников с семейными обязанностями.

В свою очередь, Владимир Путин предложил работодателям давать дополнительные выходные дни сотрудникам с семьями. Более того, подчеркнул он, компании помогут помогать таким работникам в получении путевок.

Голикова назвала недопустимыми вопросы работодателей о планах соискателей завести детей

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