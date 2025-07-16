16 июля, 12:08Политика
ВС РФ освободили населенный пункт Новохатское в ДНР
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Вооруженные силы России (ВС РФ) освободили населенный пункт Новохатское в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщает Минобороны РФ.
Село удалось взять под контроль подразделениями группировки войск "Восток", уточнили в оборонном ведомстве. Кроме того, российские военные нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Вольное Поле и Новополь ДНР, а также в районе Темировки Запорожской области.
При этом Вооруженные силы Украины (ВСУ) в зоне ответственности группировки "Восток" за прошедшие сутки потеряли до 200 военных, боевую бронемашину, девять авто, орудие полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы. Всего за день ВСУ лишились свыше 1 255 военнослужащих, резюмировали в Минобороны.
Ранее подразделения группировки войск "Запад" освободили населенный пункт Зеленая Долина в ДНР. Также ВС РФ взяли под контроль села Николаевка и Карла Маркса и освободили населенные пункты Петровка и Воскресенка.
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