Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России (ВС РФ) освободили населенный пункт Новохатское в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщает Минобороны РФ.

Село удалось взять под контроль подразделениями группировки войск "Восток", уточнили в оборонном ведомстве. Кроме того, российские военные нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Вольное Поле и Новополь ДНР, а также в районе Темировки Запорожской области.

При этом Вооруженные силы Украины (ВСУ) в зоне ответственности группировки "Восток" за прошедшие сутки потеряли до 200 военных, боевую бронемашину, девять авто, орудие полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы. Всего за день ВСУ лишились свыше 1 255 военнослужащих, резюмировали в Минобороны.

Ранее подразделения группировки войск "Запад" освободили населенный пункт Зеленая Долина в ДНР. Также ВС РФ взяли под контроль села Николаевка и Карла Маркса и освободили населенные пункты Петровка и Воскресенка.

