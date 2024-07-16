Закон о выдворении беженцев в Финляндии вступит в силу с 22 июля

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Закон о принудительном возвращении беженцев вступит в Финляндии в силу 22 июля. Документ подписал президент страны Александер Стубб, передает ТАСС.

Закон будет действовать в течение одного года.

Ранее финский парламент поддержал так называемый закон о выдворении беженцев, с которым кабмин страны связывает открытие КПП на границе с Россией.

На заседании Законодательного собрания спикер парламента Юсси Халла-ахо заявил, что за документ проголосовали 167 депутатов, 31 высказался против. По мнению экспертов, законопроект "О выдворении" нарушает права человека и противоречит законодательству Евросоюза (ЕС), в связи с чем его нужно полностью переработать.