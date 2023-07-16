Обстановка на пологовско-ореховском направлении не изменилась – Балицкий

Фото: телеграм-канал "Балицкий Евгений"

Оперативная обстановка на пологовско-ореховском направлении остается неизменной, вооруженные силы Украины (ВСУ) не предпринимают активных действий. Об этом сообщил в телеграм-канале врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.



"На пологовско-ореховском направлении оперативная обстановка остается без изменений, противник не предпринимает активных действий. На каменском направлении наши ребята получили высокоточные боеприпасы "Китолов-2М" и "Краснополь-М2", которые предназначены для поражения бронированных целей и военных объектов", – отметил он.

Также Балицкий добавил, что за последние сутки украинские военные 28 раз пытались обстрелять позиции российских сил. Основными направлениями обстрелов стали Пологи, Токмак, Васильевка.

Ранее российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили пять украинских ракет зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-200. Также российские силы ликвидировали БПЛА украинской армии в районе Хлеборобного Запорожской области, Горловки, Марьинки Донецкой Народной Республики, Новокраснянки и Сватова Луганской Народной Республики.

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