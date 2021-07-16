Попов: принятие нацстандарта благополучия потребует около 3 тыс изменений в законы

Фото: Мария Попова

Телеведущий Евгений Попов обсудил с первым заместителем председателя комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Сергеем Рябухиным механизм создания Национального стандарта благополучия.

Журналист много лет изучал проблемы людей по всей стране. Сегодня он убежден: приоритетная задача – создание единой системы гарантий качества жизни для всех россиян, независимо от места их проживания, уровня доходов и социального положения.

"Эта система охватит все сферы жизнедеятельности человека – от уровня оплаты труда до условий проживания, которые существенно отличаются в зависимости от региона. Например, Москва – один из самых комфортных городов для жизни: более 24 тысяч благоустроенных дворов, где в шаговой доступности находятся более 26 тысяч детских, игровых и спортивных площадок. Многие регионы о таком могут только мечтать. Поэтому необходимо учитывать опыт столицы", – отметил Попов.

В ходе встречи сенатор обратил внимание на некоторые важные моменты подготовки документа. В частности, предстоит глубоко, комплексно проанализировать бюджеты всех уровней – от федерального до местного. Это позволит рассчитать, сколько средств из каждой казны может быть потрачено на реализацию отдельных задач стандарта.

Успех проекта зависит также от согласованности действий всех организаций, вовлеченных в этот процесс. По мнению Попова, создание Нацстандарта социального благополучия потребует эффективного взаимодействия многих министерств и ведомств. Предстоит сложнейшая задача: внести более 3 тысяч изменений в законы и подзаконные акты.

Ранее ведущий рассказал о своей инициативе ввести в России стандарт доступности объектов физической культуры. Он будет включен в Национальный стандарт социального благополучия.