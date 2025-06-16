Посольство РФ рекомендовало россиянам возвращаться из Израиля через Египет

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Российские туристы могут вернуться из Израиля через сухопутную границу с Египтом. Об этом в своем телеграм-канале сообщило посольство РФ в Каире.

"Пограничный переход между Египтом и Израилем в городе Таба продолжает функционировать. Через него российские граждане имеют возможность перейти на египетскую территорию и, бесплатно получив так называемый Синайский штамп, добраться до аэропорта Шарм-эш-Шейха", – говорится в сообщении.

В дипведомстве отметили, что также туристы могут вылететь в Россию из Каира.

Иран закрыл до 17 июня свое воздушное пространство из-за обострения конфликта с Израилем, которое возникло после атаки последнего на военные объекты, в том числе на завод по обогащению урана. Исламская Республика нанесла ответные удары.

В связи с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке посол России Анатолий Викторов призвал россиян покинуть Израиль до момента нормализации ситуации.

В ОАЭ с перебоями в авиасообщении после обострения ситуации уже столкнулись около 10 тысяч россиян.