07:31Политика
Билл Гейтс встретится с председателем КНР Си Цзиньпином
Фото: EPA/YONHAP/ТАСС
Председатель КНР Си Цзиньпин в пятницу встретится с сооснователем компании Microsoft Биллом Гейтсом. Об этом со ссылкой на центральное телевидение Китая сообщает РИА Новости.
Это станет первой за несколько лет встречей председателя КНР с иностранным бизнесменом.
"Председатель КНР Си Цзиньпин встретится сопредседателем американского Фонда Билла и Мелинды Гейтс Биллом Гейтсом 16 июня", – указано в сообщении.
Последний раз Гейтс и Си Цзиньпин встречались в 2015 году, тогда они обсуждали решение глобальных проблем, в том числе борьбу с бедностью и улучшение качества здравоохранения.
В 2020 году фонд Билла и Мелинды Гейтс выделил Китаю 5 миллионов долларов в качестве помощи для борьбы с коронавирусом.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Михаил Мишустин прибыл с визитом в Китай, где встретился с председателем КНР. Российский премьер провел переговоры с Си Цзиньпином и премьером Госсовета Ли Цяном.
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