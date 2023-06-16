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07:31

Политика

Билл Гейтс встретится с председателем КНР Си Цзиньпином

Фото: EPA/YONHAP/ТАСС

Председатель КНР Си Цзиньпин в пятницу встретится с сооснователем компании Microsoft Биллом Гейтсом. Об этом со ссылкой на центральное телевидение Китая сообщает РИА Новости.

Это станет первой за несколько лет встречей председателя КНР с иностранным бизнесменом.

"Председатель КНР Си Цзиньпин встретится сопредседателем американского Фонда Билла и Мелинды Гейтс Биллом Гейтсом 16 июня", – указано в сообщении.

Последний раз Гейтс и Си Цзиньпин встречались в 2015 году, тогда они обсуждали решение глобальных проблем, в том числе борьбу с бедностью и улучшение качества здравоохранения.

В 2020 году фонд Билла и Мелинды Гейтс выделил Китаю 5 миллионов долларов в качестве помощи для борьбы с коронавирусом.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Михаил Мишустин прибыл с визитом в Китай, где встретился с председателем КНР. Российский премьер провел переговоры с Си Цзиньпином и премьером Госсовета Ли Цяном.

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