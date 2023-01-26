Билл Гейтс назвал украинское правительство одним из худших в мире

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Американский предприниматель, один из создателей компании Microsoft Билл Гейтс раскритиковал украинских властей, назвав их одними из самых худших в мире. Об этом он заявил в интервью, которое опубликовано на YouTube-канале Lowy Institute.

"Довоенное украинское правительство – одно из худших в мире, оно коррумпировано и контролируется несколькими богатыми людьми. Мне очень жаль жителей Украины", – отметил Гейтс.

Он не утончил, о каком именно правительстве идет речь. Однако предприниматель подчеркнул, что украинские сельхозугодья куда лучше, чем американские. Он назвал Украину хлебной корзиной Европы, отметив, что у этой страны много перспектив.

Ранее Гейтс выразил мнение, что нынешнее неспокойное время можно сравнить с периодом 60-х годов. Предприниматель считает, что для лучшего мира необходимо развивать математические навыки у подрастающего поколения.

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