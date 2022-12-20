Билл Гейтс сравнил нынешнее время с неспокойным периодом 1960-х годов

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Основатель компании Microsoft Билл Гейтс заявил, что нынешнее неспокойное время можно сравнить с периодом 1960-х годов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на блог миллиардера.

"За всю мою жизнь единственным периодом, который был настолько неспокойным, были 1960-е", – написал Гейтс в Gates Notes.

По мнению предпринимателя, для лучшего мира требуется развивать математические навыки у детей. По мнению Билла Гейтса, те, кто осваивает алгебру, по статистике имеют больше шансов на поступление в колледж, получение степени бакалавра и найм на высокооплачиваемую работу.

Кроме того, считает миллиардер, нынешние поколения должны продолжать борьбу с полиомиелитом и СПИДом, а также развивать искусственный интеллект в области выявления осложнений при беременности. Необходимо и искоренить мировые выбросы парниковых газов к 2050 году.

В своей публикации 67-летний основатель Microsoft объяснил – его советы обусловлены тем, что у его старшей дочери родится ребенок, а это заставило Гейтса по-новому взглянуть на мир.

Ранее Билл Гейтс предупредил о глобальном замедлении экономики из-за событий на Украине. Предприниматель допустил, что этот процесс может быть спровоцирован ростом процентных ставок.

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