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Основатель Microsoft Билл Гейтс предупредил о глобальном замедлении экономики из-за событий на Украине. По его мнению, процентные ставки, вероятно, вырастут достаточно для того, чтобы вызвать замедление мировой экономики.

"Ситуация вокруг Украины идет в довершение к пандемии, когда уровень государственного долга уже был очень высоким и уже существовали некоторые проблемы в цепочке поставок", – приводит слова Гейтса Bloomberg.

Он добавил, что многие страны, включая США, Великобританию и Индию, начали повышать процентные ставки в попытках сдержать инфляцию. По мнению Гейтса, это в конечном итоге приведет к экономическому спаду.

Ранее Билл Гейтс в шутливой форме заявил, что не будет отслеживать людей с помощью вакцин от COVID-19, потому что не знает, зачем ему такие данные. Также бизнесмен назвал абсурдным мнение, что его корпорация связана с появлением пандемии коронавируса. Гейтс подчеркнул, что компания разработала вакцину для защиты людей от вируса, но при этом препарат окутали домыслы "о массовом убийстве".

До этого Гейтс предупредил о пандемиях, которые могут быть еще страшнее COVID-19. Гейтс заявил, что человечеству, возможно, придется столкнуться с патогеном, вызывающим еще более высокий уровень летальности или тяжелых болезней, даже несмотря на то что на сегодняшний день "Дельта"- и "Омикрон"-штамм – одни из самых трансмиссивных вирусов.