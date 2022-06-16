Идеи создания "нового Нюрнбергского трибунала" по ВС РФ недопустимы – посольство в США

Фото: depositphotos/tupungato

Любые спекуляции относительно возможности создания "нового Нюрнбергского трибунала" в отношении российских солдат недопустимы. Об этом заявили в посольстве РФ в США.

"Вооруженные Силы Российской Федерации защищают мирное население Донбасса от нацистов. А вот последних как раз поддерживают США и целый ряд государств Европы", – говорится в телеграм-канале посольства.

В диппредставительстве добавили, что "коллективный запад" открыто пропагандирует человеконенавистнические идеи.

Ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что российско-американский политический диалог находится на беспрецедентно низком уровне, доверия подорвано. По его словам, разрушается сотрудничество даже по ряду проблем, которые представляют очевидный взаимный интерес. Общение сторон, отметил Антонов, во многом сведено лишь к обсуждению технических проблем.

Дипломат также указал, что диалог между Москвой и Вашингтоном по стратегической стабильности был заморожен 25 февраля американской стороной на неопределенное время.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

