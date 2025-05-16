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Украинские военнопленные подтверждают, что им приказывали уничтожать русскоязычное гражданское население. Об этом сообщил спецпредставитель МИД РФ Родион Мирошник, передает РИА Новости.

Он рассказал, что пленные солдаты ВСУ признаются об этом на допросах.

Как подчеркнул спецпредставитель, слова украинских военных о преступлениях против мирного населения остаются без внимания со стороны западных политиков и прессы. Мирошник отметил, что военнопленным сложно осознавать, что режим, который они помогали создавать и поддерживать, регулярно нарушает международные гуманитарные нормы.

Ранее сообщалось, что 11 мая ВСУ при помощи реактивной системы залпового огня обстреляли гражданскую инфраструктуру в Рыльске. Погибли три мирных жителя. Также из-за удара были повреждены жилые дома и разрушена гостиница.

Следователи возбудили уголовное дело. В действиях украинских войск были установлены признаки преступления, предусмотренного статьей "Террористический акт".