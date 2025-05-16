16 мая, 08:40Политика
Дональд Трамп в 11-й раз стал дедушкой
Фото: 123RF/palinchak
У младшей дочери главы Белого дома Дональда Трампа Тиффани появился на свет мальчик. Об этом сообщает RT со ссылкой на публикацию девушки на странице в соцсети X.
"Спасибо, что ты появился в нашей жизни!" – написала она.
Ребенка, который родился 15 мая, назвали Александр Трамп Булос. Таким образом, у Трампа появился на свет 11-й внук.
Ранее у британской принцессы Беатрис Йоркской и ее супруга бизнесмена Эдоардо Мапелли-Моцци родилась дочь. Она появилась на свет 22 января в лондонской больнице Челси и Вестминстера, хотя сами супруги ранее сообщали, что ребенок должен был родиться в начале весны.
Девочку назвали Афина. Пара поблагодарила сотрудников больницы, а также сообщила, что младенец чувствует себя хорошо.
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