Британская принцесса Беатрис Йоркская родила дочь раньше срока

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У британской принцессы Беатрис Йоркской и ее супруга бизнесмена Эдоардо Мапелли-Моцци родилась дочь, сообщается на официальной странице королевской семьи в соцсети X.

"Ее Королевское Высочество принцесса Беатрис и мистер Эдоардо Мапелли-Моцци рады сообщить о благополучном появлении на свет их дочери", – уточнили в публикации.

Девочку назвали Афина, она родилась 22 января в лондонской больнице Челси и Вестминстера. В опубликованном посте пара выразила благодарность сотрудникам больницы, а также сообщила, что младенец чувствует себя хорошо.

Между тем в октябре прошлого года супруги сообщали, что ребенок должен родиться в начале весны.

Принцесса Беатрис тайно вышла замуж за итальянского девелопера в 2020 году. Бракосочетание посетили родители принцессы герцог Йоркский Эндрю и герцогиня Йоркская Сара. Кроме того, в списке почетных гостей были покойные королева Елизавета II и герцог Эдинбургский Филипп – бабушка и дедушка невесты. В сентябре 2021 года у пары родилась дочь Сиенна.