Визовая служба Британии в РФ ставит в приоритет заявления беженцев с Украины – посольство

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Визовая служба Великобритании рассматривает в приоритетном порядке заявления беженцев с Украины, остальные заявки обрабатываются дольше, заявили в британском посольстве в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

"Визовая и иммиграционная служба Великобритании ставит в приоритет заявления на Ukraine Family Scheme в ответ на гуманитарный кризис на Украине. Как результат, заявления во всех странах мира на стандартные, транзитные, учебные, рабочие и семейные визы рассматриваются дольше обычного", – сказали в дипмиссии.

В посольстве порекомендовали заранее подавать заявление на визу, не оформляя бронирование авиабилетов и отеля до ее получения.

"Мы принимаем меры, чтобы сократить задержки", – подчеркнули в посольстве.

Ранее российские власти потребовали от Британии разъяснений по поводу проблем при получении виз россиянами. В МИД РФ отметили, что ситуация осложняется обязательной предоплатой консульского сбора безналичным путем, который невозможно оплатить картами Visa или Mastercard российского банка-эмитента на британском веб-сайте в связи с введенными санкциями против России.