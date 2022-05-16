Мэр Ярославля объявил об отставке

Фото: ТАСС/Сергей Метелица

Мэр Ярославля Владимир Волков объявил об отставке. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

"Уважаемые ярославцы! Дорогие друзья! Знаю, новость будет неожиданной, но, разумеется, это не спонтанное решение: я перехожу на новое место работы", – сообщил Волков.

Он поблагодарил горожан за поддержку, помощь, советы и конструктивную критику. Также чиновник выразил благодарность всем своим коллегам.

"Спасибо за преданность городу, за трудолюбие и за то, что отдавались делу целиком. Я призываю всех и дальше работать с такой же самоотдачей", – подчеркнул Волков.

Отдельно он поблагодарил бывшего губернатора Ярославской области Дмитрия Миронова, поддержавшего ряд важных проектов по развитию города.

"Я верю, что у этого города прекрасное будущее. Потому что здесь живут люди, которые любят Ярославль и готовы развивать его, бережно сохраняя великую историю этого города. Я покидаю его не без грусти, но с огромной благодарностью и уважением к ярославцам. И любовью к Ярославлю – это чувство во мне никогда не угаснет", – заключил Волков.

С 4 октября 2018 года Волков занимал пост временно исполняющего обязанности мэра Ярославля. С 5 декабря того же года он был утвержден на должность главы города. В прошлом Волков два года работал на посту главы Переславля-Залесского и Переславского района.

Ранее сразу пять глав регионов объявили о решении покинуть свой пост. Об отставке объявили губернатор Кировской области Игорь Васильев, губернатор Томской области Сергей Жвачкин и губернатор Рязанской области Николай Любимов. Также с занимаемых должностей ушли глава Саратовской области Валерий Радаев и глава Республики Марий Эл Александр Евстифеев.

Позже Владимир Путин подписал указы о назначении временно исполняющих обязанности глав пяти регионов России.