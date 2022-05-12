Врио главы Саратовской области предложил бывшему губернатору региона стать его советником

Фото: saratov.gov.ru

Врио главы Саратовской области Роман Бусаргин предложил ушедшему в отставку с поста губернатора региона Валерию Радаеву стать его советником.

"Рассчитываю, что вы примете предложение, как мы и проговаривали, и продолжите работать в статусе советника губернатора", – отметил он на церемонии представления врио губернатора правительству региона.

В свою очередь, бывший губернатор области поблагодарил Бусаргина за предложение и пожелал ему успехов.

10 мая о досрочном сложении полномочий объявили губернатор Саратовской области Валерий Радаев, губернатор Кировской области Игорь Васильев, губернатор Томской области Сергей Жвачкин, губернатор Рязанской области Николай Любимов и глава Республики Марий Эл Александр Евстифеев.

В тот же день Владимир Путин назначил временно исполняющих обязанности глав Саратовской, Кировской, Томской, Рязанской областей и Республики Марий Эл.