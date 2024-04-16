Алаудинов стал замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ

Фото: ТАСС/Сергей Петров

Генерал-майора, командира спецназа "Ахмат" Алты Алаудинова назначили на пост заместителя начальника Главного военно-политического управления ВС РФ. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Указ о назначении Алаудинова подписал Владимир Путин. Ранее он занимал должность заместителя командующего 2-м армейским корпусом ВС РФ.

"Это важное решение подтверждает его выдающиеся способности, личное мужество и преданность избранному делу", – написал Кадыров, добавив, что Алаудинов обладает лидерскими и воинскими качествами.

Глава Чечни поздравил Алаудинова с назначением и пожелал успехов на новом месте. Он также добавил, что тот продолжит деятельность в качестве командира "Ахмата".

Ранее Алаудинов заявил, что спецоперация на Украине завершится осенью 2024 года. По его словам, интенсивность обстрелов позиций ВС РФ со стороны украинских сил снизилась "более чем на 50%". Он отмечает, что у ВСУ ощущается нехватка боеприпасов.

