Командир "Ахмата" заявил, что СВО на Украине завершится этой осенью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Спецоперация на Украине может завершиться уже в сентябре этого года. Такое заявление сделал командир отряда спецназа "Ахмат", заместитель командующего 2-м армейским корпусом ВС РФ Апты Алаудинов, сообщает РИА Новости.

По словам командира, интенсивность обстрелов позиций ВС РФ со стороны украинских сил снизилась "более чем на 50%". Он отмечает, что у ВСУ ощущается нехватка боеприпасов.

"СВО, я считаю, закончится максимум в сентябре текущего года… К выборам в Америке иссякнет помощь Украине, она при любом раскладе должна была уменьшиться", – считает Алаудинов.

Он также добавил, что за прошедшие два года, армия Украины понесла большие потери. По его мнению, в конечном итоге ВСУ просто не смогут оказывать сопротивления российским войскам.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что украинская армия потеряла более 1,5 тысячи человек во время освобождения Авдеевки Вооруженными силами России. По данным ведомства, в общей сложности площадь освобожденной территории составила 31,75 квадратных километра.

До этого австрийский генерал Петер Форхофер заявлял, что военная промышленность европейских государств пока не может догнать российскую по темпам производства. По его мнению, в ходе "войны складов" ЕС пытается догнать РФ, но пока не в силах это сделать.

Новости регионов: ВС РФ взяли под полный контроль Авдеевский коксохимический завод