Бельгия поддержала ВОЗ на фоне заявления США об остановке финансирования

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Бельгия выразила поддержку Всемирной организации здравоохранения. По мнению Брюсселя, ВОЗ играет решающую роль в борьбе против пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Как передает РИА Новости, совместное заявление вице-премьера и главы МИД Бельгии было сделано на фоне решения США прекратить финансирование ВОЗ. Об этом накануне сообщил американский президент Дональд Трамп.

"Перед лицом беспрецедентной пандемии COVID-19 наша страна выступает за безоговорочную поддержку этой организации", – заявили бельгийские власти.

Кроме того, в Бельгии отметили ключевую роль Всемирной организации здравоохранения в подготовке международного ответа пандемии COVID-19.

"Организация пытается предотвратить распространение вируса, распределяет медицинские материалы, командирует группы быстрого реагирования и советников, информирует общественность", – подтверждается в документе.

По мнению властей Бельгии, ВОЗ руководствуется научной базой и рекомендациями экспертов всего мира. Наиболее важной работа организации стала для стран, не способных самостоятельно справиться со вспышками пандемии.

"В разгар пандемии наша страна полагает, что важно поддерживать ВОЗ, работать сообща, чтобы преодолеть этот кризис", – резюмируется в заявлении.

Известно, что в ближайшие недели власти Бельгии планируют провести с ВОЗ обсуждение мер поддержки организации.

Ранее Всемирная организация здравоохранения поблагодарила Россию за поддержку в условиях пандемии коронавируса. Об этом заявила представитель организации Мелита Вуйнович.