Бельгия поддержала ВОЗ на фоне заявления США об остановке финансирования

00:04
Фото: Zuma/TASS/Siska Gremmelprez
Бельгия выразила поддержку Всемирной организации здравоохранения. По мнению Брюсселя, ВОЗ играет решающую роль в борьбе против пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Как передает РИА Новости, совместное заявление вице-премьера и главы МИД Бельгии было сделано на фоне решения США прекратить финансирование ВОЗ. Об этом накануне сообщил американский президент Дональд Трамп.
"Перед лицом беспрецедентной пандемии COVID-19 наша страна выступает за безоговорочную поддержку этой организации", – заявили бельгийские власти.
Кроме того, в Бельгии отметили ключевую роль Всемирной организации здравоохранения в подготовке международного ответа пандемии COVID-19.
"Организация пытается предотвратить распространение вируса, распределяет медицинские материалы, командирует группы быстрого реагирования и советников, информирует общественность", – подтверждается в документе.
По мнению властей Бельгии, ВОЗ руководствуется научной базой и рекомендациями экспертов всего мира. Наиболее важной работа организации стала для стран, не способных самостоятельно справиться со вспышками пандемии.
"В разгар пандемии наша страна полагает, что важно поддерживать ВОЗ, работать сообща, чтобы преодолеть этот кризис", – резюмируется в заявлении.
Известно, что в ближайшие недели власти Бельгии планируют провести с ВОЗ обсуждение мер поддержки организации.
Ранее Всемирная организация здравоохранения поблагодарила Россию за поддержку в условиях пандемии коронавируса. Об этом заявила представитель организации Мелита Вуйнович.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: