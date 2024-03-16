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Власти Украины начали эвакуацию жителей Сумской области недалеко от границы с Россией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

Как отметили в областной военной администрации, из приграничных районов выехали все жители 22 населенных пунктов. В общей сложности эвакуация идет на территории шести территориальных общин.

Также сообщается, что за последние три дня из Великописаревской общины выехали 180 человек. При этом всего из Сумской области были эвакуированы 4523 человек, в том числе 829 детей.

Ранее первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совета безопасности всемирной организации заявил, что президент Украины Владимир Зеленский готов утопить в крови страну ради сохранения своей власти. Также Полянский отметил, что страны Запада готовы не замечать не только нелегитимность украинского режима, но и все его преступления.

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