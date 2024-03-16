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Президент Украины Владимир Зеленский готов утопить в крови страну ради сохранения своей власти. Об этом заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

"Как решить задачу удержаться у власти, Зеленский еще не придумал, но уже показал, что готов ради этого утопить в крови всю страну и пожертвовать последними украинцами", – приводит его слова ТАСС.

По мнению Полянского, Зеленскому нужны громкие провокации, чтобы "сместить акцент с этой крайне некомфортной темы". Зампостпреда отметил, что страны Запада готовы не замечать не только нелегитимность украинского режима, но и все его преступления.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия не оставляет безнаказанными сейчас и не оставит впредь удары украинской стороны по приграничным регионам.

Глава государства также предположил, что Киев, совершая провокации в день проведения выборов в России, хочет отвлечь внимание от реального положения дел на передовой, так как российская армия на линии боевого соприкосновения уверенно сохраняет инициативу.