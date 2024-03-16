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Политика

Песков заявил, что очередное оскорбление в адрес Путина не красит Байдена

Фото: 123RF/gintsivuskansphoto

США вряд ли могут гордиться новым выпадом президента страны Джо Байдена в адрес Владимира Путина. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее Байден в своем выступлении назвал Путина бандитом. Он также призвал "каждого присутствующего в зале" противостоять российскому лидеру.

"Такие выражения не красят глав государств. Вряд ли Америка может гордиться таким", – подчеркнул Песков.

До этого президент США во время закрытого предвыборного мероприятия в Сан-Франциско допустил грубое высказывание в отношении Путина, назвав российского лидера "сумасшедшим сукиным сыном".

В свою очередь, президент РФ счел подобные высказывания хамскими. При этом Путин предположил, что американский лидер оскорбил его в связи с заявлениями о "предпочтительном для России" будущем президенте США, которым является как раз Байден. Глава государства пояснил, что Байден не мог его просто поблагодарить.

Владимир Путин прокомментировал резкое высказывание президента США

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