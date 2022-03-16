В ЕР призвали уволить Дворковича с поста председателя фонда "Сколково"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В "Единой России" призвали немедленно уволить с позором председателя фонда "Сколково" Аркадия Дворковича. Об этом заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак в своем телеграм-канале.

Ранее экс-зампред правительства России, глава FIDE Дворкович осудил якобы начатые Россией военные действия на Украине. В интервью западным СМИ он отметил, что в России и Белоруссии не должны проводиться официальные шахматные мероприятия, а гражданам необходимо запретить представлять свои страны на турнирах.

Турчак высказал мнение, что заявления Дворковича являются национал-предательством. По его словам, когда одни россияне сражаются за Родину, другие занимают позицию врага и действуют в его интересах.

"Ну что ж, значит, самоочищение нашего общества нужно начинать в том числе с фонда "Сколково", который возглавляет Дворкович. Свой выбор он сделал", – подчеркнул секретарь генсовета.

Турчак добавил, что отстранение шахматной сборной России от соревнований стало очередным выпадом против россиян.

"Снова объединяющая народы идея о том, что спорт вне политики, принесена в жертву раболепному заискиванию перед Западом", – заключил спикер.

Ранее Международная шахматная федерация объявила, что флаги и гимны России и Белоруссии не должны быть задействованы на международных соревнованиях. Решение было принято по призыву МОК.

Позднее стало известно, что совет FIDE запретил сборным России и Белоруссии участвовать в турнирах под эгидой организации.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

