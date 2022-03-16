В ЕР призвали уволить Дворковича с поста председателя фонда "Сколково"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В "Единой России" призвали немедленно уволить с позором председателя фонда "Сколково" Аркадия Дворковича. Об этом заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак в своем телеграм-канале.
Ранее экс-зампред правительства России, глава FIDE Дворкович осудил якобы начатые Россией военные действия на Украине. В интервью западным СМИ он отметил, что в России и Белоруссии не должны проводиться официальные шахматные мероприятия, а гражданам необходимо запретить представлять свои страны на турнирах.
Турчак высказал мнение, что заявления Дворковича являются национал-предательством. По его словам, когда одни россияне сражаются за Родину, другие занимают позицию врага и действуют в его интересах.
"Ну что ж, значит, самоочищение нашего общества нужно начинать в том числе с фонда "Сколково", который возглавляет Дворкович. Свой выбор он сделал", – подчеркнул секретарь генсовета.
Турчак добавил, что отстранение шахматной сборной России от соревнований стало очередным выпадом против россиян.
"Снова объединяющая народы идея о том, что спорт вне политики, принесена в жертву раболепному заискиванию перед Западом", – заключил спикер.
Ранее Международная шахматная федерация объявила, что флаги и гимны России и Белоруссии не должны быть задействованы на международных соревнованиях. Решение было принято по призыву МОК.
Позднее стало известно, что совет FIDE запретил сборным России и Белоруссии участвовать в турнирах под эгидой организации.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: