Глава дипломатии ЕС Каллас: мирные россияне не гибнут в украинском конфликте

Фото: ТАСС/EPA/RONALD WITTEK

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила, что мирные жители РФ не погибают в ходе украинского конфликта. Об этом она заявила во время дискуссии на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Когда речь заходит о России и Украине: разница в том, что мирные россияне не погибают, то есть российские женщины и дети не умирают", – приводит РИА Новости слова Каллас.

Она утверждает, что речь идет только о гибели военных РФ, которые "находятся на чужой территории". Каллас также призвала перераспределить ресурсы ЕС для того, чтобы продолжать оказывать поддержку Киеву.

Ранее одна девушка погибла, еще 10 человек, в том числе ребенок, пострадали в результате украинской атаки на Макеевку в ДНР. Фрагменты сбитой ракеты упали в Центрально-Городском районе города. Были повреждены многоквартирные дома и 15 автомобилей.

Еще три человека погибли в результате сброса БПЛА взрывного устройства на автомобиль в районе белгородского села Логачевка. В машине в момент атаки находились мужчина и две девушки 18 и 14 лет. Они скончались на месте.