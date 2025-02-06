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06 февраля, 11:41

Происшествия

Три человека погибли из-за атаки БПЛА на автомобиль в Белгородской области

Фото: 123RF/savmaster

Три человека погибли в результате сброса БПЛА взрывного устройства на автомобиль в районе белгородского села Логачевка. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

По предварительной информации, в машине в момент атаки находились мужчина и две девушки 18 и 14 лет. Они скончались на месте. Гладков выразил соболезнования родным и близким погибших.

Губернатор напомнил, что с 27 октября 2022 года в Логачевке действует режим ЧС. Это означает, что въезд в село запрещен. Населенные пункты, закрытые решением оперативного штата, посещать нельзя.

Ранее в Белгородской области украинские военные атаковали беспилотниками два предприятия. В результате три человека получили ранения. У одного пострадавшего диагностированы закрытая черепно-мозговая травмы и контузия, его госпитализировали. Также травмы головы получили еще две женщины. Их состояние врачи оценили как удовлетворительное.

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