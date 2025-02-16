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Поведение президента Украины Владимира Зеленского выдает его отчаянное положение. Таким образом ирландский журналист Чей Боуз прокомментировал видео, на котором Зеленский во время пресс-конференции в Мюнхене периодически дергается, делает неестественные движения и отводит глаза.

"Этот мошенник сейчас отчаянно пытается любой ценой лишить мира свой собственный народ, Европу, Россию и США. Посмотрите на него, ему есть что терять. И он это знает", – написал Боуз на своей странице в соцсети X.

Владимир Зеленский может оказаться на скамье подсудимых, считает глава движения "Другая Украина" Виктор Медведчук. Он добавил, что именно поэтому украинский лидер начал "политическую зачистку" в своей стране.

Президент США Дональд Трамп отмечал, что Зеленский имеет низкий уровень доверия со стороны жителей своей страны. Согласно опросам, тот занимает лишь третье место в рейтинге доверия украинцев.