Трамп заявил, что у Зеленского низкий уровень доверия со стороны украинцев

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Президент США Дональд Трамп сообщил, что украинский лидер Владимир Зеленский имеет низкий уровень доверия со стороны жителей своей страны. Об этом американский политик заявил во время общения с журналистами в Белом доме.

Комментируя вопрос о возможных территориальных уступках со стороны Киева, президент США отметил, что Зеленский будет делать то, что считает нужным.

"Но, знаете, рейтинг у него, мягко говоря, невысокий", – цитирует Трампа ТАСС.

Согласно опросам, Зеленский занимает третье место в рейтинге доверия украинцев. Ему доверяют лишь 40,8% опрошенных, тогда как на первых двух местах находятся экс-главком ВСУ Валерий Залужный с 71,6% поддержки и глава военной разведки Украины Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) – 46,7% доверия.

Ранее Трамп заявил, что считает маловероятным возвращением Украины к границам 2014 года. Он также подчеркнул необходимость провести в стране президентские выборы.

По мнению журналистов, Зеленский не будет включен в переговоры между США и Россией по урегулированию на Украине. Вместе с тем стороны проинформируют украинского лидера об итогах.