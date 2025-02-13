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Украинские власти сегодня формируют тоталитарное государство с закрытыми границами, контролируемым телевидением и "вождем Ким Чен Зе" во главе. С таким заявлением выступил в Верховной раде депутат Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

"Вы строите государство, где закрыты границы, контролируемое телевидение и вождь Ким Чин Зе. Осталось только кафедру "научного зеленизма" открыть", – цитирует депутата "Газета.ру".

Парламентарий добавил, что частная собственность на Украине также находится под угрозой после массовой национализации местных предприятий.

Ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая предложила сделать Украину еще одним штатом США. Тем не менее она не объяснила целесообразность своей идеи.

Другой украинский депутат Александр Дубинский призвал провести в стране президентские выборы с голосованием за рубежом. По его мнению, чтобы власть стала "новой", к выборам должны быть допущены все политические партии.