RFI: желание Зеленского выступить на саммите Афросоюза вызвало протесты

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Желание украинского президента Владимира Зеленского выступить на саммите Африканского союза, который должен пройти 15 февраля в эфиопском Аддис-Абебе, вызвало протесты среди участников объединения. Об этом сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на радиостанцию RFI.

Журналисты считают, что украинского лидера не приглашали на саммит, однако ему позволили выступить по видеосвязи. Но Ангола, которая должна была стать председателем Африканского союза, высказалась против того, чтобы начинать свое председательство с речи Зеленского.

"Это невообразимо", – заявил один из дипломатов.

По данным радиостанции, из-за протестов выступление президента Украины может быть отменено. При этом журналисты напомнили, что Зеленский уже не первый раз пытается попасть на саммит, желая получить влияние на континенте для того, чтобы создать противовес России.

Ранее Владимир Путин поддержал инициативу Африканского союза стать полноценным участником "Большой двадцатки". Он также сообщил о готовности Москвы содействовать "укреплению суверенитета африканских государств". По его словам, Россия поспособствует тому, чтобы Африка стала одним из полюсов многополярного мира.

