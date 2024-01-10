Запад в Давосе попытается перетянуть страны Юга и Востока на сторону Киева – Захарова

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Запад посредством шантажа и обмана воспользуется предстоящей встречей в Давосе, которая состоится 14 января, для перетягивания государств глобального Юга и Востока на сторону Украины. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте министерства.

"Убеждены, что наши партнеры в Азии, Африке и Латинской Америке в полной мере осознают реальное положение дел и не позволят втянуть себя в откровенно антироссийские инициативы", – следует из заявления дипломата.

Ранее Захарова назвала тайную встречу западных стран по Украине в Саудовской Аравии пиаром режима украинского лидера Владимира Зеленского. Представитель МИД РФ заявила, что подобный подход является абсолютно старым и уже выработанным.

Речь идет об информации в СМИ, согласно которой Вашингтон и союзники провели тайную встречу в Эр-Рияде, чтобы обсудить урегулирование украинского конфликта. Однако значительных результатов они не достигли, уточнялось в статье.

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