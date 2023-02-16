Парламентская группа по вопросам СВО отправила доклад президенту РФ

Фото: Агентство ''Москва''/пресс-служба СФ

Парламентская координационная группа по вопросам специальной военной операции на Украине направила доклад Владимиру Путинцу. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава организации, зампред Совфеда Андрей Турчак.

"Доклад рабочей группы по вопросам СВО направлен президенту", – написал он.

Первое заседание парламентской группы состоялось 29 декабря 2022 года. В состав организации вошли общественные деятели, журналисты, корреспонденты и парламентарии.

В ночь на 24 февраля 2022 года Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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