В Белом доме не смогли объявить о следующем контакте Путина и Байдена

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Администрация американского президента не обладает информацией о следующих переговорах лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом пишет РИА Новости.

Как отметила пресс-секретарь администрации президента США Джен Псаки, дипломатические контакты между странами на высшем уровне продолжатся.

"Байден верит в силу дипломатии между лидерами", – добавила Псаки на брифинге.

12 февраля президенты России и США провели телефонный разговор. Он длился около часа.

В ходе беседы лидеры стран обсудили усиление напряженности на границе РФ и Украины. Также во время диалога американский президент заявил Путину, что Соединенные Штаты готовы к любому варианту развития событий вокруг Украины и нацелены на дипломатию с РФ.