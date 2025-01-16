Захарова на китайском языке пригласила гостей из КНР отметить Новый год в Москве

Фото: ТАСС/URA.RU/Роман Наумов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга обратилась к гражданам КНР на китайском языке и пригласила их отпраздновать китайский Новый год в Москве.

"Ждем туристов из Китая и рады встрече с новыми друзьями", – сказала она.

Фестиваль традиций Китая стартует 28 января в Москве. Для жителей и гостей столицы подготовят тематические выставки, блюда китайской кухни и памятные сувениры. Главные улицы будут украшены в китайской тематике.

Организаторами мероприятия стали московское правительство при поддержке МИД РФ и посольства Китая.

Основной площадкой фестиваля станет Манежная площадь. В числе других мест проведения – ВДНХ, Московский зоопарк, тематический парк "Остров мечты" и другие.