Выставка ботанических иллюстраций и китайской живописи откроется в "Аптекарском огороде"

Фото: телеграм-канал "Аптекарский огород МГУ"

В Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" 23 января откроется выставка "Симфония природы: искусство трех друзей и цветущих зим", на которой будут представлены ботанические иллюстрации и китайская живопись, передает пресс-служба сада.

"В холле оранжерейного комплекса представят работы талантливых художников, вдохновленных гармонией природы. Их творчество раскрывает тонкую связь между человеком и природой, передавая ее через изысканные формы, цвета и символы", – говорится в сообщении.

Выставка будет открыта для посещения до 21 февраля.

Между тем с 23 января по 16 марта "Аптекарский огород" приглашает москвичей и гостей столицы посетить фестиваль, посвященный празднованию китайского Нового года. По этой причине с 13 по 22 января Субтропическая оранжерея будет закрыта на подготовку к празднику.