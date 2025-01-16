Лукашенко подарили белорусский мотоцикл "Минск"

Фото: president.gov.by

Сотрудники "МотоВелоЗавода" подарили белорусскому лидеру Александру Лукашенко мотоцикл "Минск Д4 125" во время его визита на завод. Об этом сообщает агентство БелТА.

Данный вид мотоцикла, как уточняет издание, был выпущен первым на обновленном промпредприятии для дорожных условий стран СНГ.

Эта модель разработана в минималистичном дизайне с добавлением современных стилистических решений. Он похож на предыдущие поколения мотоциклов этой линейки, уточняет агентство.

Ранее Лукашенко подарил Владимиру Путину на день рождения "произведение белорусских умельцев". Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт уточнила, что оно было создано вручную. В нем, по ее словам, можно заметить исконно белорусские техники.

