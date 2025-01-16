National Interest: Швеция готовится к войне с Россией

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Швеция начала наращивать свою армию в качестве подготовки к потенциальной войне с Россией, пишет RT со ссылкой на National Interest.

По мнению автора статьи, такому решению предшествовало вступление государства в Североатлантический альянс. К сегодняшнему дню шведская армия закупила 44 новых единиц немецких танков Leopard 2A8, также она продолжает модернизацию уже существующих образцов различной бронетехники.

"В рамках заказов мы получаем 154 современных танка и отремонтированных боевых машин, что укрепляет нашу обороноспособность", – заявил министр обороны Пол Йонсон.

Российский МИД уже отмечал, что НАТО готовится к войне с Россией, которая учитывает возможные риски в военном планировании. Причем в ведомстве подчеркивали, что основной курс Альянса представляет опасность не только для РФ, но и для общей архитектуры глобальной безопасности.

Владимир Путин, в свою очередь, говорил, что с Россией сейчас фактически воюют все страны Североатлантического альянса. Однако, заверил президент, боеготовность российской армии в настоящее время находится на самой высокой позиции в мире.