Bloomberg: Россия и Украина обсуждают в Катаре защиту ядерных объектов

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Москва и Киев в ходе переговоров, которые проходят в Катаре, обсуждают защиту ядерных объектов от нападений, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

"Украина и Россия проводят в Катаре ограниченные переговоры о правилах защиты ядерных объектов от нападений", – говорится в публикации.

При этом, по словам украинских представителей, переговоры включают в себя исключительно вопросы обмена пленными и возвращения детей на территорию Украины.

Ранее Россия и Украина обменялись пленными по формуле 25 на 25 в результате переговоров. Как отметили в российском Минобороны, военнослужащие РФ находятся на территории Белоруссии. Им оказывается необходимая помощь, а также предоставляется возможность связаться с родственниками. Позже военнослужащих доставят на родину для прохождения лечения и реабилитации.