Журналиста Пивоварова могут оштрафовать за нарушение правил иноагента

Фото: youtube.com/@redactsiya (Алексей Пивоваров признан в РФ иноагентом)

Создателю проекта "Редакция", российскому журналисту Алексею Пивоварову (признан в РФ иноагентом) могут назначить штраф в размере 50 тысяч рублей за отказ от размещения на его ресурсах в Сети маркировки иноагента. Об этом ТАСС рассказали в Пресненском суде Москвы, куда поступил протокол на журналиста.

Дата слушания по этому делу еще не запланирована. Если вину Пивоварова по итогу судебного процесса признают, тогда ему могут выписать штраф на сумму до 50 тысяч рублей.

Пивоваров был признан иноагентом в июне 2022 года в связи с получением им средств от нескольких иностранных компаний, сообщили в Минюсте.

Ранее в России предложили штрафовать не только иноагентов за публикации без маркировки, но и тех, кто распространяет их материалы без соответствующей сноски. Штраф за такое правонарушение предлагали закрепить на уровне от 300 до 500 тысяч рублей.



Адвокат оценил возможные санкции в отношении Пивоварова