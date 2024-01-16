Войска РФ ведут ковровые бомбардировки позиций ВСУ с дронов "Инферно" – "Рустехдрон"

Фото: министерство обороны РФ

Российские войска на некоторых направлениях в зоне спецоперации на Украине начали ковровые бомбардировки позиций ВСУ с помощью специальных беспилотников-бомбардировщиков "Инферно". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию-разработчика "Рустехдрон".

Данный БПЛА оснащен девятью слотами для сброса гранат. Он проходит над окопами противника, открывает "бомболюки" и сбрасывает несколько гранат. В "Рустехдроне" сравнили функционал дрона с ковровой бомбардировкой в большой авиации.

В результате украинские войска получают потери убитыми и ранеными. Кроме того, беспилотник также может эффективно бомбить легкобронированную технику.

Представитель компании сообщил, что организация уже передала сотни таких БПЛА российским подразделениям в зоне СВО.

Отмечается, что дрону нет необходимости "зависать" над окопами за счет наличия дополнительной, направленной вниз прицельной камеры, позволяющей сбрасывать бомбы в движении. Это резко повышает выживаемость БПЛА.

Ранее в Минобороны РФ сообщали, что комплексы подавления FPV-дронов "Сания" начали применять на российских танках в зоне проведения спецоперации. Эта система представляет собой автоматический купольный комплекс обнаружения и подавления FPV-дронов.

Обнаружитель системы сканирует пространство на наличие одиночных либо целого роя на расстоянии до 1,5 километра. Подавление беспилотников происходит на расстоянии до одного километра.