Российский миллиардер Олег Бойка внесен в санкционный список Польши

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В санкционный перечень Польши включен российского бизнесмена, миллиардера, председателя наблюдательного совета инвестиционной группы Finstar Financial Group Олега Бойко, сообщает ТАСС.

По данным агентства, решение принял глава МВД республики Томаш Семоняк 12 декабря.

В обосновании постановления ведомства указывается, что, согласно результатам расследования, проведенного Агентством внутренней безопасности Польши, российский предприниматель осуществляет управление компаниями, предоставляющими услуги краткосрочного кредитования на польском рынке, через руководителей группы 4Finance. При этом формальных связей с указанными компаниями не выявлено.

В соответствии с постановлением МВД, предприниматель не может въехать на территорию Польши, а его имущество в этой стране будет заблокировано. В настоящее время Бойко также включен в санкционные списки Украины и Австралии.

Ранее сообщалось, что послы стран ЕС согласовали 15-й пакет санкций в отношении России. При этом разработка пакета планируется на январь 2025 года. Еврокомиссия хочет еще больше сократить возможность стран ЕС на покупку у России сжиженного природного газа, закупки которого в этом году снова начали расти на фоне введения новых ограничений, причиняющих ущерб энергетике союза.