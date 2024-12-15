Израиль закроет посольство в Ирландии

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Израиль закроет посольство в Дублине из-за "антиизраильской политики" Ирландии, сообщает The Times of Israel со ссылкой на МИД.

В заявлении министра иностранных дел Израиля Гидеона Саара говорится, что действия и риторика Ирландии основаны на попытках лишить еврейское государство легитимности и демонизировать его. Кроме того, Ирландия применяет двойные стандарты в своих отношениях с Израилем, что недопустимо, подчеркивает газета.

Ранее Израиль принял решение отозвать своего посла из Ирландии. Это произошло в мае после того, как Ирландия официально признала существование государства Палестина. Однако посол Ирландии продолжает выполнять свои обязанности в Израиле.