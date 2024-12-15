Израильские ВВС нанесли удары по военным объектам близ Дамаска

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Самолеты ВВС Израиля нанесли серию ударов по военным объектам около сирийской столицы Дамаска. Об этом сообщает ТАСС.

Целью ударов стали склады с оружием и боеприпасами к северу от столицы Сирии. Сообщается, что после авиаударов в районе складов были слышны сильные взрывы.

Израиль последние дни регулярно бомбит сирийские военные объекты. Заявленной целью этих операций называется недопущение того, чтобы оружие попало в руки группировок, пришедших к власти в Сирии.

Министры иностранных дел восьми арабских стран осудили вторжение Израиля и призвали Тель-Авив вывести свои войска из сирийской части Голанских высот и других территорий Сирии. Такое заявление сделали главы МИД в Бахрейне, Египте, Иордании, Ираке, Катаре, Ливане, ОАЭ и Саудовской Аравии.

Ранее также сообщалось, что новые власти Сирии не планируют вступать в конфликт с Израилем. При этом оппозиционеры хотят дать России возможность пересмотреть свои отношения с сирийским народом.

Власти еврейского государства заявляли, что Израиль не будет вмешиваться во внутренние дела Сирии, но ответит в случае враждебных действий новых властей.