Newsweek: в случае третьей мировой фронт протянется на северо-востоке Европы

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Американский журнал Newsweek опубликовал свою версию карты предполагаемого фронта в случае начала Третьей мировой войны, в которой НАТО станет противником России.

"Северо-восточный фланг НАТО, который включает границу с Финляндией, может быть новым фронтом", – пишет издание.

По предположению журнала, фронт в случае Третьей мировой в Европе может протянуться от северной границы РФ с Финляндией, пройти через Эстонию, Литву, Латвию, Швецию и Польшу и закончиться у границы Германии с Данией.

Издание также отмечает особое значение Сувалкского коридора на границе между Польшей и Литвой. В статье указывается, что именно здесь может произойти первое столкновение сторон в силу его расположения между Калининградской областью и Белоруссией.

Ранее стало известно, что финский город Ивало, расположенный в нескольких десятках километров от границы с РФ, станет очагом боевых действий, если начнется война между НАТО и Москвой. По информации СМИ, именно это место может стать потенциальной "горячей точкой" в случае войны Североатлантического альянса с РФ.