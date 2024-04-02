Финский город Ивало у границы готовится к войне с Россией – Express

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Финский город Ивало, расположенный в нескольких десятках километров от границы с РФ, станет очагом боевых действий, если начнется война между НАТО и Москвой. Об этом сообщило британское издание Express.

В материале говорится, что военную базу Альянса, которая находится недалеко от города, назвали "Арктической Спартой". Это одна из самых близких к границам России американских военных баз, несколько таких же расположены в Латвии, Норвегии и Эстонии, указано в статье.

По информации издания, именно это место может стать потенциальной "горячей точкой" в случае войны Североатлантического альянса с РФ.

Ранее глава российской делегации Константин Гаврилов заявил, что агрессивная политика НАТО по отношению к России может привести к полной деградации военной и политической обстановки в Европе. Он отметил, что так долго продолжаться не может.

В свою очередь, Владимир Путин сказал, что в случае столкновения РФ и НАТО мир будет в шаге от полномасштабной третьей мировой войны. Он считает, что вряд ли кто-то в этом заинтересован.