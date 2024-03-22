Небензя назвал безумными речи Запада о прямом противостоянии РФ и НАТО

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Заявления западных стран о прямом противостоянии РФ и Североатлантического альянса являются безумными и направлены на то, чтобы якобы нанести российской стороне стратегическое поражение. Об этом сообщил на заседании Совбеза ООН постпред РФ при организации Василий Небензя, передает РИА Новости.

Также он указал на то, что масштабы участия НАТО в поддержании боеспособности Киева гораздо больше, чем это преподносится в Вашингтоне и Брюсселе. По его словам, отрицать прямое вовлечение членов Альянса в конфликт с Украиной бессмысленно, так как на этот счет имеются доказательства.

Ранее Владимир Путин заявил, что в случае столкновения России и Североатлантического альянса мир будет в одном шаге от полномасштабной третьей мировой войны.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала о желании НАТО развернуть второй фронт против России. По ее словам, второй фронт планируют организовать в Закавказье. Она также добавила, что члены НАТО оказались недовольны миротворческой политикой РФ.

