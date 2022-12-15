Путин объяснил политику США в отношении Европы

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Политика американской стороны в отношении Европы ведет к деиндустриализации западных государств, однако сам Евросоюз позволил "вытирать о себя ноги". Таким мнением поделился Владимир Путин в ходе заседания совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

По словам российского лидера, о том, что действия США ведут к разрушению Европы, говорили сами политики Евросоюза.

"Порой в их заявлениях даже звучат слова обиды, мол, почему вы с нами так поступаете. Но хочется в этой связи спросить: "А вы что хотели?" Как еще поступают с теми, кто позволяет вытирать о себя ноги?" – цитирует Путина ТАСС.

Однако он подчеркнул, что сложившаяся ситуация – это личное дело европейских государств.

Между тем российский лидер заявил, что РФ не согласится идти по дороге самоизоляции. Он подчеркнул, что страна продолжит развивать внешние контакты с заинтересованными партнерами.

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