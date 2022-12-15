США планируют дать Киеву оборудование для модернизации боеприпасов в "умные бомбы" – СМИ

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США планируют поставить на Украину оборудование, которое позволит переделывать неуправляемые авиационные боеприпасы в "умные бомбы". Об этом со ссылкой на американских чиновников сообщает Washington Post.

"Администрация президента США Джозефа Байдена планирует отправить на Украину продвинутое оборудование, с помощью которого неуправляемые авиационные боеприпасы переделываются в умные бомбы, которые могут поражать российские военные позиции с высокой степенью точности", – сообщил собеседник издания.

Согласно данным газеты, неизвестно, одобрил ли Байден передачу подобного оборудования. Кроме того, собеседник издания не пояснил, на каком конкретном виде вооружений оно сможет применяться.

Ранее СМИ сообщали, что западные политики раздумывают над возможностью увеличения военной помощи для Украины для достижения "решающего преимущества" над Россией.

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