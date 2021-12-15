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Москва 24

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Политика

18:51

Мосгордума не поддержала проект о запрете задержания детей и беременных женщин

политика общество

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Мосгордума не поддержала внесение изменений в статью 273 Кодекса РФ об административных правонарушениях о запрете задержания детей и беременных женщин.

Также законопроектом предлагалось внести на рассмотрение в Госдуму запрет на задержание женщин, имеющих детей до 14 лет, и лиц младше 18 лет, инвалидов I и II групп, военнослужащих, призывников и имеющих специальные звания СК РФ, МВД, ФСИН, таможни и МЧС.

"Результаты голосования: за – 15, против – 2, воздержались четверо. Решение не принимается", – приводит РИА Новости слова председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова.

Ранее Владимир Путин заявил, что в России необходимо тщательно проработать законопроект о бытовом насилии. До этого депутат Госдумы Светлана Бессараб заявляла, что для эффективной профилактики необходима слаженная работа всех систем: женских кризисных центров, психологов и всего государства.

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