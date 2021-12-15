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Политика

17:43

Жириновский заявил, что сделал седьмую прививку от коронавируса

политика

Фото: телеграм-канал "Жириновский"

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что сделал седьмую прививку от коронавируса. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Он рассказал, что ранее прививался "Спутником V", а на этот раз выбрал "КовиВак".

"Это классическая вакцина с инактивированным вирусом, технология, испытанная десятилетиями. В общей сложности для меня это уже седьмой укол начиная с сентября 2020 года. И я ни разу не болел коронавирусом, чувствую себя хорошо", – отметил Жириновский.

Политик добавил, что у него вызывает сожаление, что некоторые граждане остаются непривитыми во время распространения коронавируса.

Ранее сообщалось, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал лишать дипломов врачей, отвергающих вакцинацию от COVID-19. По его словам, в царское время врачи жертвовали собой ради спасения других людей от инфекции. Он также отметил, что в России создали первую вакцину от коронавируса, однако уровень вакцинации в стране остается низким.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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